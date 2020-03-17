Оперативный штаб по коронавирусу: То, что Москва якобы будет закрыта на карантин, не соответствует действительности

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом выступает с официальным опровержением.

«В связи с распространением в СМИ информации о том, что Москва якобы будет закрыта на карантин сообщаю о том, что эта информация не соответствует действительности. Сообщения являются ложью. Прошу руководствоваться официальной информацией оперативного штаба», — прокомментировала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.