Москву, как утверждает газета «Ведомости», из-за распространения коронавируса могут закрыть на въезд и выезд

Москву, как пишет газета «Ведомости», в ближайшее время могут закрыть на въезд и выезд из-за коронавируса. Это предусматривает режим ЧС, который может быть введен в течение двух недель, но возможно, уже и до конца этой недели. Об этом изданию рассказали несколько человек, близких к мэрии и федеральному правительству.

Режим ЧС предусматривает закрытие всех предприятий и организаций города, кроме ответственных за жизнеобеспечение и экстренных служб. Для населения будут работать только продуктовые магазины и аптеки.

Прекратит работу транспорт, в том числе метро, выехать или въехать в город будет нельзя даже на личном транспорте.

Введут комендантский час — гражданам нельзя будет выходить на улицу без специального разрешения. Улицы будут патрулировать полиция и Росгвардия. Нарушителей будут задерживать.

Ранее о планах ввести такие меры также писал сайт «Открытые медиа». Никаких официальных комментариев на этот счет пока нет.

С обращением по ситуации с коронавирусом сегодня выступил президент Владимир Путин. Он уверяет, что ситуация в целом под контролем.

Оперативный штаб тем временем сообщает, что число зараженных коронавирусом в России увеличилось до 114 человек.