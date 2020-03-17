Финалы футбольных Лиги Чемпионов и Лиги Европы перенесены на конец июня из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает испанская газета «Marca». Финал Лиги чемпионов пройдет 27 июня, Лиги Европы — 24 июня.

Изначально матчи были запланированы на 30 мая и 27 мая, соответственно.