Газета «Ведомости»: В Москве в ближайшее время может быть введен режим ЧС

В Москве, как пишет газета «Ведомости», в ближайшее время может быть введен режим ЧС и прекращена работа общественного транспорта, а город будет закрыт на въезд. Издание ссылается на нескольких человек, близких к мэрии и федеральному правительству.

Режим ЧС предусматривает закрытие всех предприятий и организаций города , кроме ответственных за жизнеобеспечение и экстренных служб. Для населения будут работать только продуктовые магазины и аптеки.

Выехать или въехать в город будет нельзя даже на личном транспорте.

Введут комендантский час, — это значит, что гражданам будет нельзя выходить на улицу без специального разрешения. Улицы будет патрулировать полиция и Росгвардия. Нарушителей противоэпидемиологического режима будут задерживать. По словам источников, все силовые структуры уже готовы к введению ЧС.

Ранее о планах ввести такие меры сообщал сайт Открытые медиа со ссылкой на источники. Официального подтверждения этой информации пока нет.

«Ведомости» отмечают, что ни в пресс-службе мэрии, ни в штабе по борьбе с коронавирусом, информацию комментировать не стали.