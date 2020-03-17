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16:24, 17 марта 2020

Число заболевших в России возросло до 114

Число заболевших коронавирусом в России достигло 114 человек в 26 российских регионах, пять выздоровели, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. «В РФ на текущий момент зарегистрировано 114 заболевших в 26 регионах страны. Из них пять уже выздоровели и выписаны», — заявила Голикова на совещании у президента РФ с членами правительства. Она сообщила, что «109 человек из числа заболевших находятся в стационарах, у 106 из них заболевание протекает в легкой форме без каких-либо симптомов». Из 114 зарегистрированных случаев заболевания 104 случая завозные, 10 случаев — контактные.



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