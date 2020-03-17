Товарищеские матчи сборной России по футболу в марте отменены

Товарищеские матчи сборной России по футболу, запланированные на конец марта с командами Швеции и Молдавии, отменены в связи с эпидемией коронавируса. Об этом ТАСС сообщил директор по коммуникациям Российского футбольного союза (РФС) Кирилл Мельников. «Все сборы в период до 10 апреля отменены. Матчей с командами Швеции и Молдавии не будет», — сказал Мельников. Встреча против команды Швеции была запланирована на 28 марта в Стокгольме, против сборной Молдавии — на 31 марта в Кишиневе.