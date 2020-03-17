Кибермошенничество в России практически не раскрывается, — признал генпрокурор Игорь Краснов. По его словам, правоохранительные органы демонстрируют низкую способность противостоять новому виду преступности. В прошлом году в России зафиксировано на 70% больше правонарушений с использованием современных технологий, а за 5 лет их количество выросло более в 25 раз.
2020-03-17T16:05:00+03:00
2020-03-17T16:05:48+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:05, 17 марта 2020
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