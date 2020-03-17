Новый коронавирусный центр в Москве возведут за месяц

Это пообещал столичный мэр Сергей Собянин.

Современный мобильный комплекс будет рассчитан на 500-600 коек, из них практически 250 – реанимационные, которые требуют самого высокого уровня оборудования, сказал Собянин в ходе ознакомления президента с новым информационным центром по мониторингу ситуации с коронавирусом. По словам градоначальника, площадь госпиталя составит 70 тыс. кв. метров, там разместят 15 тысяч единиц медицинской техники, в нем будут больничные корпуса и корпуса для

персонала. На площадке уже трудятся около 2 тысяч рабочих. Одновременно готовится основание, сами конструкции корпусов, закупается медицинское оборудование. Мэр отметил, что больница будет служить не только в период эпидемии нового коронавируса, но и останется надолго.

На днях в столичной мэрии сообщили, что строительство центра стартовало в Новой Москве неподалеку от деревни Голохвастово. Клиника будет возведена в кратчайшие сроки по схеме, похожей на ту, что применялась в китайском Ухане. Вокруг создадут внешний периметр ограждения и охраны, при этом канализационные стоки будут выводиться на автономные очистные сооружения, оснащенные системами обеззараживания. Подчеркивалось, что ближайшие жилые дома находятся в нескольких сотнях метров, а потому новый медицинский объект не будет мешать местным жителям.

Новый центр станет дополнением стационара в Коммунарке и инфекционной клинической больницы № 1, где сейчас находятся зараженные коронавирусом.

Между тем издание «Открытые медиа» сообщило со ссылкой на источники, что если к 20 марта число заболевших коронавирусом резко возрастет, столичные власти могут пойти на крайнюю меру и ввести в Москве полный карантин – с запретом на въезд в город и прекращением работы общественного транспорта.