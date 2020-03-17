Во Франции сто тысяч полицейских будут проверять проведение режима изоляции

Во Франции сто тысяч полицейских и жандармов будут проверять проведение режима изоляции, который начал действовать с сегодняшнего дня. Проверки будут проводиться как в фиксированных точках, так и в случайно выбранных местах и в транспорте.

Ранее президент Эммануэль Макрон сказал, что Франция минимум на две недели уходит в «почти тотальную изоляцию».

В Германии закрываются все общественные места, — об этом сообщила канцлер Ангела Меркель. Она считает, что граждане должны сами проявлять сознательность.