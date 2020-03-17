В течение месяца в Москве будет построен новый мобильный комплекс в рамках мер по борьбе с коронавирусом

В течение месяца в Москве будет построен новый современный мобильный комплекс в рамках мер по борьбе с коронавирусом. В нем будет до 600 коек, причем значительная часть — реанимационных. Об этом сообщил Сергей Собянин.

По его словам, площадь центра будет в 70 тысяч квадратных метров. Три дня назад нашли площадку, на ней работают около двух тысяч рабочих.

Ранее сайт «Открытые медиа» со ссылкой на информированные источники написал, что власти Москвы обсуждают план полного закрытия города на карантин. Среди предлагаемых мер – закрытие метрополитена, торговых центров, баров и ресторанов.