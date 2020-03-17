Близкий к Кремлю бизнесмен грозит судом Соединённым Штатам

Это связано с обвинениями в его адрес о вмешательстве в выборы.

50 миллиардов долларов собирается заявить в качестве компенсации нанесённого ему ущерба петербургский предприниматель, чьё имя давно связывают с так называемыми «фабриками троллей». В США считают, что эти структуры несколько лет назад незаконно пытались воздействовать на американских избирателей перед выборами президента. В Штатах велось уголовное расследование (им занимался и известный прокурор Роберт Мюллер), фигуранты были внесены в санкционный список, но вчера вечером в Вашингтоне было объявлено о просьбе гособвинения прекратить судебное дело. В частности, было сказано, что нет реальных шансов привлечь россиян к суду, поэтому продолжение процесса не в интересах правосудия и национальной безопасности.

Реакция Евгения Пригожина (в прессе его нередко называют «поваром Путина») последовала оперативно: уже сегодня от имени компании «Конкорд» появилось официальное заявление. В документе утверждается, что американские власти не предъявляли никаких доказательств вины россиян и фальсифицировали показания свидетелей. В «Конкорде» уверяют: всё это делалось с целью убедить мировое сообщество, что во внутренних проблемах США виновата Россия.

Пока неизвестно, в какие сроки компании Евгения Пригожина подготовит и подаст обещанный иск на 50 миллиардов долларов.