Генпрокурор Игорь Краснов: Кибермошенничество в России практически не раскрывается

Кибермошенничество в России практически не раскрывается, — признал генпрокурор Игорь Краснов. По его словам, правоохранительные органы демонстрируют низкую способность противостоять новому виду преступности. В прошлом году в России зафиксировано на 70% больше правонарушений с использованием современных технологий, а за 5 лет их количество выросло более в 25 раз.