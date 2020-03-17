Госдума приняла в окончательном, третьем чтении законопроект об индексации пенсий опекунов

К работающим пенсионерам теперь будут относиться все граждане, которые получают на регулярной основе то или иное вознаграждение, — пояснил первый зам.руководителя фракции «Единой России» Андрей Исаев. По словам Исаева, в законопроекте предусмотрено, что данная выплата перестает быть заработной платой и доходом, с которого делается отчисление в Пенсионный фонд.