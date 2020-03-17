Российский МИД пока не может установить точное число россиян, которые не могут вернуться на родину из-за ограничительных мер, принятых в разных странах. Зам.главы ведомства Александр Грушко признал наличие проблемы и пообещал, что Москва продолжит делать все необходимое для эвакуации россиян.

Российские туристы не могут вылететь из Перу из-за режима ЧС и всеобщего карантина. Российское посольство ведет активную работу с местным МИДом и пытается решить судьбу российских граждан. Об этом сообщил пресс-атташе представительства Денис Султанов. Димпведомство оказывает россиянам всё возможное содействие, добавил Денис Султанов.

Число случаев заражения коронавирусом за пределами Китая превысило 100 тысяч человек. Условный показатель смертности сейчас составляет чуть более 4%. Среди стран, где заболевших более тысячи, самая высокая смертность в Италии – почти 8%.

Напомним, по официальным данным российских властей, в нашей стране зафиксировано 93 инфицированных.