Группа Би-2 решила дать онлайн-концерт в поддержку мер против распространения коронавируса

Пресс-служба коллектива объявила, что выступление будет транслироваться 20-го марта в 19 часов. Информация о том, где можно будет посмотреть концерт, появится в соцсетях группы. Би-2 ранее была вынуждена отменить европейские концерты, а также выступления в ряде российских городов.
2020-03-17T14:30:00+03:00
2020-03-17T14:36:27+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:30, 17 марта 2020
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