Группа Би-2 решила дать онлайн-концерт в поддержку мер против распространения коронавируса

Пресс-служба коллектива объявила, что выступление будет транслироваться 20-го марта в 19 часов. Информация о том, где можно будет посмотреть концерт, появится в соцсетях группы. Би-2 ранее была вынуждена отменить европейские концерты, а также выступления в ряде российских городов.