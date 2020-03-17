Росавиация предупреждает о рисках банкротств авиакомпаний из-за коронавируса

Как пишет РБК, только от закрытия рейсов в Китай они потеряли более полутора миллиардов рублей. При этом растут расходы из-за ослабления курса рубля. глава Росавиации Александр Нерадько не исключает возникновения проблем с поставками запасных частей для самолетов. Убытки авиакомпаний в этом году могут превысить 100 миллиардов рублей.
2020-03-17T14:31:00+03:00
2020-03-17T14:36:11+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:31, 17 марта 2020
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