Росавиация предупреждает о рисках банкротств авиакомпаний из-за коронавируса

Как пишет РБК, только от закрытия рейсов в Китай они потеряли более полутора миллиардов рублей. При этом растут расходы из-за ослабления курса рубля. глава Росавиации Александр Нерадько не исключает возникновения проблем с поставками запасных частей для самолетов. Убытки авиакомпаний в этом году могут превысить 100 миллиардов рублей.