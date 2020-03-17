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14:30, 17 марта 2020

Лидеры стран Большой семерки поддержали Японию, которая настаивает на том, чтобы не переносить Олимпийские Игры

Лидеры стран Большой семерки поддержали Японию, которая настаивает на том, чтобы не переносить Олимпийские Игры, однако МОК может принять другое решение.

Сегодня Международный Олимпийский Комитет проведет переговоры с руководителями Международных спортивных федераций. Как сообщили в МОК агентству Рейтер, комитет продолжает отслеживать ситуацию и информирует об этом заинтересованные стороны. Вариант с проведением соревнований без зрителей даже не рассматривается. Между тем, страна-хозяйка не оставляет надежды все таки провести Игры. Японский Премьер Синдзо Абе заручился поддержкой глав государств Большой Семерки. Он предложил сделать Олимпиаду символом того, что человечество справилось с пандемией коронавируса. Между тем, многие подготовительные мероприятия оказались сорванными. В частности, в ряде видов спорта из-за отмены соревнований не удалось разыграть олимпийские лицензии.

Зажжение Олимпийского огня в Древней Олимпии прошло без зрителей. Максимально будет ограничено присутствие людей и в ходе эстафеты.



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