Лидеры стран Большой семерки поддержали Японию, которая настаивает на том, чтобы не переносить Олимпийские Игры, однако МОК может принять другое решение.

Сегодня Международный Олимпийский Комитет проведет переговоры с руководителями Международных спортивных федераций. Как сообщили в МОК агентству Рейтер, комитет продолжает отслеживать ситуацию и информирует об этом заинтересованные стороны. Вариант с проведением соревнований без зрителей даже не рассматривается. Между тем, страна-хозяйка не оставляет надежды все таки провести Игры. Японский Премьер Синдзо Абе заручился поддержкой глав государств Большой Семерки. Он предложил сделать Олимпиаду символом того, что человечество справилось с пандемией коронавируса. Между тем, многие подготовительные мероприятия оказались сорванными. В частности, в ряде видов спорта из-за отмены соревнований не удалось разыграть олимпийские лицензии.

Зажжение Олимпийского огня в Древней Олимпии прошло без зрителей. Максимально будет ограничено присутствие людей и в ходе эстафеты.