У заместителя главы Олимпийского комитета Японии выявили коронавирус

Кодзо Тасима также возглавляет местную ассоциацию футбола. Чиновник заболел в разгар споров о том, следует ли переносить Олимпиаду, которая должна пройти в Токио летом.

Ранее сегодня премьер-министр Синдзо Абэ не стал прямо отвечать на вопрос, обсуждается ли перенос игр.