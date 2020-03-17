Губернатор Огайо принял решение перенести намеченные на сегодня праймериз Демократической партии

Губернатор Огайо, несмотря на решение местного суда, принял решение перенести намеченные на сегодня праймериз Демократической партии, присоединившись таким образом к еще трем штатам, также отложившим голосование из-за эпидемии коронавируса.



Заявление губернатора прозвучало накануне вечером, всего через несколько часов после того, как окружной судья отверг просьбу руководства штата Огайо перенести праймериз, поскольку их проведение «может неприемлемым образом угрожать здоровью сотрудников кампании и самих избирателей». После отмены голосования во вторник, пишет Нью-Йорк таймс, цитируя главу штата, «мы найдем способ для того, чтобы каждому выборщику была предоставлена такая возможность», конец цитаты. Аризона, Флорида и Иллинойс, где праймериз были намечены на сегодня, заявили, что собираются их провести в соответствии с ранее утвержденным расписанием.

Как пишет сайт Голоса Америки, по последним данным, бывший вице-президент Джо Байден «все ближе подходит к тому, чтобы обеспечить свое выдвижение официальным кандидатом от Демпартии, но может потерпеть неудачу, если поддерживающие его пожилые избиратели, из-за коронавируса, не придут на участки». Берни Сандерс отстает от него на полторы сотни делегатов, и ему нужно набрать не менее 57 процентов голосов, чтобы обеспечить свое выдвижение на предстоящем съезде демократов.

По мнению местных аналитиков, праймериз в Огайо, скорее всего, перенесены на начало июня.