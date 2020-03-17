У здания Госдумы прошла акция левых сил против обнуления президентских сроков Путина и других поправок в Конституцию

У здания Госдумы сегодня прошла акция левых сил против обнуления президентских сроков Владимира Путина и других поправок в Конституцию. Она прошла в форме встречи с депутатом от КПРФ Валерием Рашкиным. Представитель коммунистической партии призвал бойкотировать голосование по изменениям в Основной закон и назвал поправки конституционным переворотом.



На акции задержали координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова, который находится под административным надзором. Позже его отпустили.

Голосование по поправкам в Конституцию, который, в числе прочего, предполагают обнуление сроков Владимира Путина, запланировано на 22 апреля.