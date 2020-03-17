Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов ушёл в отставку

Теперь этот пост может занять его заместитель.

Директор избиркома подтвердил, что уходит по собственному желанию, поскольку больше не может работать в силу проблем со здоровьем. В интервью агентству ТАСС Валентин Горбунов сказал, что сейчас находится в больнице, но в связи с чем именно, не уточнил. Он добавил, что уже предложил кандидатуру на своё место, и её должны обсудить на завтрашнем заседании ЦИКа.

Член МГИКа Дмитрий Реут тем временем сказал газете «Коммерсант», что нового председателя выберут из состава городского избиркома, а заместитель председателя комиссии Николай Булаев сообщил агентству «Интерфакс», что эту должность может получить действующий заместитель главы комиссии Юрий Ермолов.

За многолетнюю карьеру Валентина Горбунова неоднократно критиковали за проведение выборов в Москве. Первые подобные претензии звучали еще во времена прошлого мэра Юрия Лужкова, а минувшим летом несколько депутатов Мосгордумы потребовали его отставки мосле того, многие кандидаты на места в городском парламенте не были допущены.

Валентин Горбунов возглавлял Мосгоризбирком с 1995-ого года. Он переизбирался на эту должность пять раз.