Евросоюз закрывает на месяц свои внешние границы, а также шенгенскую зону

На такие меры ЕС идет в рамках борьбы с распространением коронавируса, — рассказал в телеобращении к нации французский президент Эммануэль Макрон. По его словам, перемещение граждан внутри страны также ограничат. По последним данным, жертвами коронавируса по всему миру стали более 7-ми тысяч человек, заражены около 180-ти тысяч.