Евросоюз закрывает на месяц свои внешние границы, а также шенгенскую зону

На такие меры ЕС идет в рамках борьбы с распространением коронавируса, — рассказал в телеобращении к нации французский президент Эммануэль Макрон. По его словам, перемещение граждан внутри страны также ограничат. По последним данным, жертвами коронавируса по всему миру стали более 7-ми тысяч человек, заражены около 180-ти тысяч.
2020-03-17T14:05:00+03:00
2020-03-17T14:08:34+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:05, 17 марта 2020
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