Москве грозит полный карантин

Мэрия может пойти на крайнюю меру, если к 20 марта число заболевших коронавирусом резко возрастет.

Столичные власти отрабатывают план по переводу максимально большого числа жителей столицы на карантин. Об этом сообщают «Открытые медиа» со ссылкой на источники в столичном и федеральном правительствах. О какой критической цифре идёт речь, собеседники не знают, предполагая, что московские власти будут ориентироваться по ситуации.

Городской карантин, который считается главной мерой по борьбе с распространением вируса, предусматривает, в частности, максимально-возможный перевод сотрудников предприятий на надомную работу, ограничение работы или полное закрытие торговых центров, баров, кафе и ресторанов. Мэрия рассматривает и варианты по ограничению пассажиропотоков — в основном с соседними областями. Самая крайняя мера — закрытие общественного транспорта, включая метрополитен. Но на такое власти пойдут только в самой тяжёлой ситуации, подчеркивает федеральный чиновник. Еще в начале марта сразу несколько изданий писали о возможном режиме ЧС в городе. План предполагал, помимо прочего, комендантский час и патрулирование улиц силами полиции и Росгвардии.

Накануне мэр Сергей Собянин ужесточил карантинный режим в Москве. До 10 апреля запрещаются массовые мероприятия, с субботы закрываются школы и учреждения дополнительного образования. Карантин пока не касается детских садов и православных храмов. В РПЦ заявили, что пока не намерены прекращать службы, но ужесточили санитарные правила при богослужениях в Московской епархии. Так, например, ложечку во время причастия будут обтирать пропитанной спиртом тканью и окунать в воду, для всех же других целей будет использована одноразовая посуда и салфетки. Отменяются целование чаши, креста и рук священников.

По официальным данным, число зараженных коронавирусом нового типа в России приближается к сотне. Более половины всех инфицированных выявлены в Москве.