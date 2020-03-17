Российский рынок после небольшого роста утром вернулся к снижению

На старте торгов рубль и российский фондовый рынок показали признаки стабилизации. Этому помогли новые меры защиты экономики из-за пандемии коронавируса, предложенные правительством и Центробанком. Впрочем, утренний рост котировок продлился недолго. Индексы Мосбиржи и РТС упали на 2-3 процента. Рубль несколько слабеет по отношению к доллару, приближаясь к отметке в 75, и чуть-чуть укрепляется к евро, балансируя в районе 82х с половиной. На ситуацию влияют и низкие цены на нефть, Brent стоит сейчас около 30 долларов за баррель. Отмечу среди мер, предложенных правительством и ЦБ — дать дополнительную возможность банкам по кредитованию производства лекарств и медицинского оборудования, поддержка авиа— и туристических компаний. Помощь им сейчас нужна как никогда. Глава Росавиации Александр Нерадько допустил их банкротство Убытки из-за ограничений, вызванных коронавирусом, в этом году могут превысить 100 миллиардов рублей. Власти продолжат обеспечивать рынки необходимой рублёвой и валютной ликвидностью. План правительства и ЦБ предполагает создание антикризисного фонда в 300 миллиардов рублей, накануне об этом писала газета Ведомости. На этом фоне фондовые биржи США вчера обновили рекорд падения за несколько десятков лет, ключевые индексы обвалились почти на 13 процентов, в том числе Dow Jones. Это заставило снова как и в пятницу вспомнить так называемый «чёрный понедельник» 87го года. Тогда индекс Dow Jones упал сразу на 23 процента.



Дальнейший обвал фондового рынка США может привести к повторению глобального финансового кризиса 2008го года и вызвать резкое падение курса российской валюты, доллар может подорожать до 97ми рублей, не исключили аналитики агентства Bloomberg.