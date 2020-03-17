Лидер «Левого фронта» Удальцов отпущен из ОВД «Тверское» после задержания возле здания Госдумы

Лидер «Левого фронта» Сергей Удальцов отпущен из ОВД «Тверское» после задержания его возле здания Госдумы. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Буквально несколько минут меня освободили из ОВД «Тверское» после того, как меня незаконно задержали около здания Госдумы, где проходила встреча депутатов с избирателями с обсуждением поправок в Конституцию, обнуление сроков правления президента и др.», — рассказал он.

По словам С.Удальцова, к зданию ОВД «Тверское» пришли около 50 человек, которые оказались «свидетелями этого незаконного задержания».

«В полиции решили не обострять ситуацию, взяли с меня объяснение, заявив, что вызовут меня потом для составления материалов. По моим ощущениям, они сами поняли, что у них слабая юридическая база, практически отсутствует для предъявления мне каких-то обвинений», — сообщил политик.