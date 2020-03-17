СК просит продлить срок содержания под стражей бывшим полицейским, которые проходят по делу Голунова до 7-го июня

Следственный комитет просит продлить срок содержания под стражей бывшим полицейским, которые проходят по делу Голунова до 7-го июня. Четверо из них находятся в СИЗО, а один, Денис Коновалов, под домашним арестом. Несколько дней назад Мосгорсуд уже признал законными решения об их аресте.

Напомним, бывших сотрудников отдела полиции Западного округа столицы обвиняют в превышении должностных полномочий и фальсификации доказательств. Журналист Иван Голунов всегда говорил, что наркотики ему подбросили.