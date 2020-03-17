В Конституционном суде не раскрывают информацию о том, как судьи голосовали по заключению о поправках в Основной закон

В Конституционном суде России не раскрывают информацию о том, как судьи голосовали по заключению о поправках в Основной закон. Это тайна совещательной комнаты, — сказали сегодня Интерфаксу в пресс-службе суда. Вопрос рассматривался председателем КС Валерием Зорькиным и тринадцатью судьями. В заседании не участвовал только судья Константин Арановский, но он, по данным информированного источника, находился на больничном.

Напомним, накануне суд признал соответствующим Основному закону страны президентский законопроект о поправках в Конституцию.