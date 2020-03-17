Российский МИД пока не может установить число россиян, которые не могут вернуться на родину из-за ограничительных мер

Российский МИД пока не может установить точное число россиян, которые не могут вернуться на родину из-за ограничительных мер, принятых в разных странах. Зам.главы ведомства Александр Грушко признал наличие проблемы и пообещал, что Москва продолжит делать все необходимое для эвакуации россиян.

Ранее в Российском союзе туриндустрии сообщили, что сотни россиян застряли в Европе. Особенно тяжелая ситуация в Чехии.

Российские туристы во многих странах мира не могут вылететь в Россию из-за отмены рейсов, связанной с закрытием границ. Речь может идти о нескольких сотнях человек. Об этом «Эху Москвы» сообщила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина. Конкретного плана решения этой проблемы пока ни у кого нет, добавила Ирина Тюрина. По ее словам, единственной надеждой пока является широкий общественный резонанс.