Федеральная антимонопольная служба пока не получала жалоб на рост цен или нехватку социально значимых товаров в России

Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Между тем, Интерфакс, ссылаясь на компанию «ПроЗерно», утверждает, что оптовые цены на гречку и рис пошли вверх. Рост цен отмечен в основном в центральных регионах. В Западной Сибири цены, наоборот, снизились.