Федеральная антимонопольная служба пока не получала жалоб на рост цен или нехватку социально значимых товаров в России

Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Между тем, Интерфакс, ссылаясь на компанию «ПроЗерно», утверждает, что оптовые цены на гречку и рис пошли вверх. Рост цен отмечен в основном в центральных регионах. В Западной Сибири цены, наоборот, снизились.
2020-03-17T13:30:00+03:00
2020-03-17T13:34:00+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:30, 17 марта 2020
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