Следственный комитет Ленобласти возбудил уголовное дело после проверки музея блокадной «Дороги жизни»

Потомки ветеранов написали президенту России Владимиру Путину о бедственном состоянии уникальной экспозиции в деревне Коккорево на берегу Ладожского озера.

Следователи провели проверку музея и пришли к выводу, что здание требует немедленного ремонта. Из-за плохого состояния помещений страдают уникальные экспонаты. В годы войны в деревянном доме, где расположена экспозиция, находился штаб автомобильной дороги жизни. Однако сейчас объект культурного наследия принадлежит местному обществу охотников и рыболовов. Чиновники много лет не могут найти для них другое помещение, рассказал один из защитников музея Константин Степанов. По его словам, экспозиция в Коккорево — единственная, которую не успели разгромить в ходе так называемого «Ленинградского дела» вскоре после войны. Проверка, которую поручил провести глава следственного комитета Александр Бастрыкин, показала, что без ремонта собрание погибнет. СК Ленобласти возбудил уголовное дело по статье о нарушениях требований к охране объекта культурного наследия. Активисты надеются, что после расследования здание перейдёт государству.



Автомобильная «Дорога жизни», которую проложили по льду Ладожского озера, была единственным способом снабжения города в зимние месяцы блокады Ленинграда.