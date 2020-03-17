Это произошло после того, как министерство юстиции этой страны попросило снять обвинения с его предприятий.

Группа компаний «Конкорд» собирается добиться от Соединенных Шатов компенсации в пятьдесят миллиардов долларов за необоснованное уголовное преследование и санкции. Там уверяют, что в течение двух лет правительство незаконно обвиняло организацию во вмешательстве в выборы президента США, при этом фальсифицируя показания и не предоставляя никаких доказательств. В сообщении от пресс-службы «Конкорда» сказано, что теперь группа компаний публично на суде присяжных докажет несостоятельность всех предъявленных ей претензий.

Это заявление связано с тем, что вчера министерство юстиции США попросило суд снять обвинения с предприятий Пригожина. В компаниях представляют этот шаг как доказательство своей невиновности. Тем временем американская газета New York Times пишет, что прокурор решил прекратить дело, поскольку в ходе разбирательства широкая общественность смогла бы узнать об источниках информации и методах, которые используют правоохранительные органы США.

Американский Минюст обвинил группу компаний «Конкорд» в попытке вмешаться в выборы президента США еще два года назад. Тогда в ведомстве уверяли, что она работала в сговоре с петербуржским Агентством интернет-исследований. В самих компаниях это неоднократно отрицали.