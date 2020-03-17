Госдума приняла закон об уголовной ответственности за нарушения на общероссийском голосовании

Документ предусматривает наказание вплоть до 4-х лет лишения свободы. Закон разработали депутат Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас. За введение административной и уголовной ответственности высказался президент Владимир Путин.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию запланировано на 22 апреля.