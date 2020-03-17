Бессменный председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов покинул свой пост

На эту должность может быть назначен его заместитель.

Горбунов ушел по собственному желанию в связи с состоянием здоровья. Сейчас он находится в больнице. Об этом он сам сказал ТАСС, не уточнив причину госпитализации. Горбунов отметил, что уже на пенсии и кандидатура, которая рассматривается на эту должность, предложена им самим. В Горизбиркоме эту информацию подтвердили, пояснив, что Горбунов остается в действующем составе комиссии. По закону, председатель избиркома субъекта Федерации избирается из числа членов комиссии с правом решающего голоса по предложению ЦИК. Затем это решение утверждается на заседании МГИК. Зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев сообщил, что комиссия планирует предложить на эту должность кандидатуру заместителя председателя Мосгоризбиркома Юрия Ермолова.

Валентин Горбунов работал в Мосизбиркоме с 1993 года, а с 1995-го являлся председателем комиссии. Прошлым летом, в разгар предвыборной кампании в столичную думу, его критиковали независимые кандидаты в депутаты, обвиняя в фальсификациях и недопуске оппозиции до выборов.

Официально новый председатель Мосгоризбиркома будет объявлен Центральной избирательной комиссией завтра.