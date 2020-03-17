Депутат Заксобрания Петербурга Вишневский: Обнуление уже произошло, независимо от того будет голосование или нет

Депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы», какой обман произошел в результате признания Конституционным судом законными поправки в Конституцию России.

Конституционный суд России 16 марта признал соответствующим Основному закону страны закон о поправке к Конституции.

По мнению Б.Вишневского, «обнуление президентских сроков уже произошло», и неизвестно, состоится ли «общероссийское голосование» по этим поправкам в Конституцию.

«Положение об «обнулении» президентских сроков, которое принято и одобрено ГД и СФ, и подписано президентом, содержится в 3-й статье закона о поправке к Конституции, которая уже вступила в силу. То есть обнуление уже произошло, независимо от того будет голосование или нет. Никакая воля граждан на это уже не влияет. Нам просто пудрят мозги», — сказал депутат.

По мнению Б.Вишневского, вряд ли Конституционный суд этого не знал, и скорее всего, суд «решил обойти этот момент стороной».

Общероссийское голосование, отметил Б.Вишневский, проводится для того, чтобы по его итогам вступили в силу 1-я и 2-я статьи закона.

«На мой взгляд, все это затевалось — остальные поправки — это дымовая завеса», — сказал депутат.