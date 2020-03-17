Празднование Дня космонавтики может быть перенесено в связи с пандемией коронавируса

По сведениям источника ТАСС в ракетно-космической отрасли, он может пройти не 12 апреля, а в начале октября. Это связано с запретом московских властей проводить массовые мероприятия в зданиях с числом участников более 50 человек, а на открытом воздухе – с любым количеством людей. В своем блоге мэр Сергей Собянин пояснил, что ввести дополнительные ограничения его побудило растущее число зараженных в городе.

В случае переноса праздник пройдет в один день с годовщиной запуска первого искусственного спутника Земли.