Европейский футбольный союз созывает общее собрание представителей всех входящих в УЕФА стран и лиг

На нем будет принято решение, что делать с европейским футболом из-за коронавируса.

Еще неделю назад в УЕФА отмечали, что проведению ЕВРО-20 ничто не угрожает. Однако после того, как Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавирусной инфекции, ситуация изменилась. Ведущие футбольные лиги старого света приостановили свои Чемпионаты. Да и матчи Еврокубков на ближайшую неделю были отменены. Накануне представитель руководства УЕФА Эвелина Кристиллин подтвердила, что организация в настоящее время работает над переносом Чемпионата европы. Дело в том, что из-за вынужденной паузы доиграть внутренние Чемпионаты до конца мая едва ли удастся. А значит, велика вероятность того, что ЕВРО 2020 пройдет в следующем, 2021 году.



Сегодня же пройдет общее собрание Российской Премьер Лиги. Ранее стало известно, что большинство клубов поддержало инициативу приостановить футбольный Чемпионат из-за короновируса.