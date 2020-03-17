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12:30, 17 марта 2020

Европейский футбольный союз созывает общее собрание представителей всех входящих в УЕФА стран и лиг

На нем будет принято решение, что делать с европейским футболом из-за коронавируса.

Еще неделю назад в УЕФА отмечали, что проведению ЕВРО-20 ничто не угрожает. Однако после того, как Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавирусной инфекции, ситуация изменилась. Ведущие футбольные лиги старого света приостановили свои Чемпионаты. Да и матчи Еврокубков на ближайшую неделю были отменены. Накануне представитель руководства УЕФА Эвелина Кристиллин подтвердила, что организация в настоящее время работает над переносом Чемпионата европы. Дело в том, что из-за вынужденной паузы доиграть внутренние Чемпионаты до конца мая едва ли удастся. А значит, велика вероятность того, что ЕВРО 2020 пройдет в следующем, 2021 году.

Сегодня же пройдет общее собрание Российской Премьер Лиги. Ранее стало известно, что большинство клубов поддержало инициативу приостановить футбольный Чемпионат из-за короновируса.



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