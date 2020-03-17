Райффайзенбанк возглавил рейтинг самых надежных кредитных организаций России

В списке, составленном журналом «Форбс», как и в прошлом году, верхние строчки заняли дочерние организации западных банков. На втором месте Юникредит, на третьем Росбанк. Пятерку замыкают Сбербанк и Ситибанк. «Форбс» отмечает, что группа с наивысшей степенью надежности оказалась целиком состоящих из российских государственных банков и «дочек» иностранных организаций. Среди частных компаний выше всех в рейтинге Альфа-банк, занявший 26 место.