Начало второго этапа розыгрыша Кубка Гагарина перенесено на неделю

Может измениться и его формат.

Четвертьфиналы должны были начаться сегодня, но две зарубежные команды – финский Йокерит и Барыс из Казахстана последовали указаниям властей этих стран и отказались от дальнейшего участия. Лиге предстояло решить, что именно делать дальше. Пока розыгрыш остановили на неделю, за которую, следуя официальному заявлению, предстоит согласовать с государственными органами новый формат проведения турнира с участием теперь уже только 6 российских клубов. Дело не только в формате. Минспорт своим приказом запретил все соревнования в России, кроме олимпийских квалификационных до 10 апреля. Будет ли сделано исключение для хоккея пока неясно, но готовое решение по формуле турнира к этому моменту уже должно быть.

Сегодня международная федерация хоккея примет решение о проведении или переносе чемпионата мира, который должен пройти в мае в Швейцарии.