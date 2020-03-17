Подавляющее большинство россиян не ощущает влияние санкций западных стран

Беспокоятся в связи с ними также всё меньше человек.

Восемьдесят семь процентов опрошенных «Левада-центром» сказали, что ни они лично, ни члены их семей не почувствовали на себе последствия западных санкций. Об этом со ссылкой на исследование пишет газета «Ведомости». Там также сказано, что какие-либо серьёзные проблемы в связи с ограничениями сейчас испытывают только десять процентов россиян, и за прошедшие годы этот показатель постоянно снижался. В начале 2015-ого, незадолго после того как санкции ввели, о трудностях рассказывали тридцать четыре процента.

Ранее президент Владимир Путин говорил в интервью агентству ТАСС, что из-за ограничений Россия потеряла около пятидесяти миллиардов рублей. При этом, эксперты Российской академии народного хозяйства минувшей осенью утверждали, что потери только из-за продовольственного эмбарго составляют около четырёхсот миллиардов рублей в год.

С 2014-ого года в отношении России санкции вводились по многим поводам. Среди них присоединение Крыма, гибель предпринимателя Сергея Магнитского и оказание поддержки правительствам Венесуэлы и Сирии.