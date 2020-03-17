Ситуация с покинувшими карантинный центр в Коммунарке пациентами с коронавирусом оказывается не вполне однозначной

В столичной мэрии заявили, что люди оттуда сбежали, но их нашли и вернули обратно. Между тем, есть информация о том, что все было не совсем так.

Пользовательница Твиттера написала, что некая Марина Ф., о которой накануне сообщал телеграм-канала Mash, что она прямо в тапках сбежала из больницы, за что ей грозили судом, принудительным карантином и даже уголовкой, это ее мама. По словам женщины, ее родители летали в Южную Америку с пересадкой в Италии. 8 марта в Шереметьеве их встретили врачи, померили температуру и отпустили. Спустя несколько дней домой приехали санитары брать анализы, сказав, что на борту самолёта был выявлен инфицированный. Спустя еще 3 дня госпитализировали, сказав, что анализ дал положительный результат. При этом самих результатов исследований не предъявили. Все только на словах. В больнице, как пишет пользовательница, маму на несколько часов оставили в приемной с другими пациентами без воды, еды и возможности присесть. Она решила уехать, но настаивает, что вовсе не сбегала. Ей добровольно отдали паспорт, врач показал, как выйти с территории, она вместе с охранниками ждала такси и спокойно доехала до дома. За все это время никакого официального подтверждения ее заражения ей так и не дали.

Дочь предположительно зараженной коронавирусом также утверждает, что у нее самой взяли анализ и посадили на карантин только накануне и то только после того, как она сама на этом настояла.