Вице-президент США Джо Байден победил на праймериз демократов в штате Вашингтон

Об этом сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс. По оценкам экспертов, ожидалось, что его обгонит главный оппонент, сенатор Берни Сандерс, который в 2016-м году на праймериз набрал две трети голосов. Неделю назад Байден обошел Сандерса еще в четырех штатах.

Сегодня праймериз должны пройти и в штате Огайо, где губернатор через суд пытался добиться их переноса на июнь, однако ему отказали. После этого в штате был объявлен режим чрезвычайной ситуации, в соответствии с которым, в том числе, вводится запрет на открытие избирательных участков.