Американский суд по просьбе прокуроров закрыл дело против российской компании «Конкорд Менеджмент»

Обвинение мотивировало свое ходатайство тем, что предоставление доказательной базы по делу может лишь раскрыть методы правоохранительных органов ответчику, который при этом скорее всего избежит реального наказания. Вместо этого прокуроры намерены сосредоточиться на привлечении к ответственности россиян, проходящих по делу.

Обвинение предъявлено 13 физическим лицам, в том числе предпринимателю Евгению Пригожину. Предпринимателя связывают с так называемой «фабрикой троллей», которая, по мнению США, через соцсети вмешивалась в ход президентских выборов