Россия в следующем году планирует отправить на Луну космический аппарат

Это будет первый подобный запуск за 45 лет.

На 1 октября 2021 года намечен страт космического аппарата «Луна-25», который должен отправиться к поверхности спутника Земли. Об этом сообщили в отделе ядерной планетологии Института космических исследований РАН, пишет агентство РИА Новости. Посадить аппарат планируется в окрестностях лунного южного полюса севернее кратера Богуславского, запасной план – участок юго-западнее кратера Манцини. Отмечается, что до этой миссии в полярной области посадок не было.

Задача аппарата – изучить свойства и состав полярного грунта, исследовать полярную экосферу спутника.

Название миссии «Луна-25» продолжает нумерацию советских времен. Последний полет был совершен в 1976 году – тогда была запущена межпланетарная автоматическая станция «Луна-24».

Федеральная госпрограмма по освоению Луны рассчитана до 2025 года. Ранее стало известно, что в 2024 на спутник отправят орбитальную станцию, а через год – посадочную станцию.