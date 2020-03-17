Генерал ФСО стал руководителем столичного департамента, отвечающего за согласование митингов

Указ о назначении Сергея Хлебникова подписал мэр Москвы. Документ опубликован на сайте мэрии.

Экс-глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Регнацкий перешел в департамент по обеспечению деятельности мировых судей. Ранее Фонд борьбы с коррупцией нашел у чиновника незадекларированную элитную недвижимость. Согласно документам, представленным ФБК, он купил эту квартиру у города и оформил ее на пожилую мать.