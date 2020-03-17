Границы Евросоюза и Шенгенской зоны будут закрыты на 30 дней из-за коронавируса

Об этом в телеобращении к нации сообщил французский президент. Перемещение граждан Франции внутри страны также будет ограничено, сказал Эммануэль Макрон. Число заразившихся во Франции, по последним данным, составляет 5400 человек, 120 заболевших скончались, в стране объявлен третий уровень эпидемии.
2020-03-17T11:00:00+03:00
2020-03-17T11:03:25+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:00, 17 марта 2020
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