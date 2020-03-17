Рубль прибавил 53 копейки и теперь стоит 74 рубля 12 копеек. Относительно евро российская валюта укрепилась еще сильнее – на 86 копеек. Евро теперь стоит 82,56. Это стало следствием крупнейшего падения на американском фондовом рынке с 1987 года. Индекс Доу Джонс обвалились на 13 процентов, а два других значимых показателя – Насдак и S&P500 на 12. 33 года назад показатель был еще боле внушительным – 22%. Поводом стало заявление Президента США Дональда Трампа, который сказал, что последствия пандемии коронавируса удастся ликвидировать только к августу. Слова Трампа о том, что экономика сама о себе позаботится и восстановиться трейдеров не убедили, равно как и второе за месяц снижение процентной ставки Федеральной резервной системой.
Между тем агентство Блумберг прогнозирует дальнейшее падение курса рубля, который по мнению аналитиков может достичь 100 рублей за доллар.
Курс рубля сегодня вырос на фоне обвала на американских рынках
Рубль прибавил 53 копейки и теперь стоит 74 рубля 12 копеек. Относительно евро российская валюта укрепилась еще сильнее – на 86 копеек. Евро теперь стоит 82,56. Это стало следствием крупнейшего падения на американском фондовом рынке с 1987 года. Индекс Доу Джонс обвалились на 13 процентов, а два других значимых показателя – Насдак и S&P500 на 12. 33 года назад показатель был еще боле внушительным – 22%. Поводом стало заявление Президента США Дональда Трампа, который сказал, что последствия пандемии коронавируса удастся ликвидировать только к августу. Слова Трампа о том, что экономика сама о себе позаботится и восстановиться трейдеров не убедили, равно как и второе за месяц снижение процентной ставки Федеральной резервной системой.