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11:00, 17 марта 2020

Курс рубля сегодня вырос на фоне обвала на американских рынках

Рубль прибавил 53 копейки и теперь стоит 74 рубля 12 копеек. Относительно евро российская валюта укрепилась еще сильнее – на 86 копеек. Евро теперь стоит 82,56. Это стало следствием крупнейшего падения на американском фондовом рынке с 1987 года. Индекс Доу Джонс обвалились на 13 процентов, а два других значимых показателя – Насдак и S&P500 на 12. 33 года назад показатель был еще боле внушительным – 22%. Поводом стало заявление Президента США Дональда Трампа, который сказал, что последствия пандемии коронавируса удастся ликвидировать только к августу. Слова Трампа о том, что экономика сама о себе позаботится и восстановиться трейдеров не убедили, равно как и второе за месяц снижение процентной ставки Федеральной резервной системой.

Между тем агентство Блумберг прогнозирует дальнейшее падение курса рубля, который по мнению аналитиков может достичь 100 рублей за доллар.



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