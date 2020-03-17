Сбербанк планирует предоставлять рабочие места осужденным

Компания запустила совместный проект с Федеральной службой исполнения наказаний, — пишет РБК со ссылкой на зампреда правления Анатолия Попова. Пилотный проект запущен в одном из учреждений Новосибирска. В нем участвуют осужденные, которым за хорошее поведение изменили наказание на исправительные работы. По словам Попова, основная задача проекта – обеспечить занятостью людей, попавших в тяжелую жизненную ситуацию. По прогнозам аналитиков, привлечение осужденных к работе позволит Сбербанку сэкономить на более низких зарплатах.
2020-03-17T10:32:00+03:00
2020-03-17T10:33:36+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:32, 17 марта 2020
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