Сбербанк планирует предоставлять рабочие места осужденным

Компания запустила совместный проект с Федеральной службой исполнения наказаний, — пишет РБК со ссылкой на зампреда правления Анатолия Попова. Пилотный проект запущен в одном из учреждений Новосибирска. В нем участвуют осужденные, которым за хорошее поведение изменили наказание на исправительные работы. По словам Попова, основная задача проекта – обеспечить занятостью людей, попавших в тяжелую жизненную ситуацию. По прогнозам аналитиков, привлечение осужденных к работе позволит Сбербанку сэкономить на более низких зарплатах.