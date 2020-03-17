КПРФ проводит в центре Москвы акцию протеста «За социальную справедливость». Силовики начали задерживать участников.
Накануне столичная мэрия в связи с коронавирусом запретила проведение массовых мероприятий на открытом воздухе.
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КПРФ проводит в центре Москвы акцию протеста «За социальную справедливость». Силовики начали задерживать участников.
Накануне столичная мэрия в связи с коронавирусом запретила проведение массовых мероприятий на открытом воздухе.