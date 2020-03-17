Американский суд удовлетворил просьбу прокуроров прекратить процесс в отношении двух компаний Евгения Пригожина

Американский суд удовлетворил просьбу прокуроров прекратить процесс в отношении двух компаний российского бизнесмена Евгения Пригожина. Их обвиняли во вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году.

Прокуроры предложили закрыть дело неожиданно, всего за несколько недель до предполагавшегося процесса. В ходатайстве говорилось, что компания «Конкорд менеджмент и консалтинг», а также аффилированная с ней «Конкорд кейтеринг» добровольно решили участвовать в деле, но использовали эту возможность не для защиты, а для получения доступа к конфиденциальной информации о том, как США выявляют факты иностранного вмешательства. Т.е., по мнению надзорного ведомства, предоставление доказательной базы по делу может лишь раскрыть методы американских правоохранительных органов ответчику, но де-факто не поможет привлечь компании к реальной ответственности, поскольку они находятся вне юрисдикции США. Продолжение этого процесса «не защищает ни интересы правосудия, ни национальную безопасность», заявили прокуроры. При этом отмечается, что Минюст США продолжает вести дело против еще одной компании Пригожина «Агентство интернет-исследований», известной как «Фабрика троллей», самого бизнесмена и ряда его подчиненных.

Спецпрокурор Роберт Мюллер в феврале 2018 года предъявил 13 россиянам, в том числе Пригожину, и трем его компаниям обвинения в

распространении ложных сведений, которые могли повлиять на итоги президентских выборов в США. Фигуранты дела попали под американские санкции.