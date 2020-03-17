Главы Турции, Германии и Франции сегодня проведут встречу с электронном формате

На повестке переговоров проблема беженцев и ситуация в сирийском Идлибе. Об этом «Эху Москвы» рассказал турецкий журналист Абдуррахман Камбуроглу. Камбуроглу добавил, что главный вопрос, который должен решиться в ходе сегодняшней встрече – это роль Турции в ситуации с беженцами и поддержка со стороны Европы. Ранее, как сообщал Reuters, Анкара приняла решение фактически открыть для беженцев из Сирии транзит через свою территорию. Новая волна миграции для европейских стран может стать непростым испытанием.